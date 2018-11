(empty) Monday, November 12, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 12/11/2018 HI-MACS presenta la nueva colección de fregaderos y lavabos.



HI-MACS es un material de piedra acrílica, moldeable, utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores. Se puede utilizar como revestimiento de fachadas termoformables, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales y pigmentos naturales que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa, ofreciendo numerosas ventajas frente a los materiales convencionales. A pesar de que HI-MACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado. HI-MACS se fabrica utilizando la tecnología ‘curado térmico’, donde la temperatura alcanzada durante el proceso de fabricación la diferencia de otras superficies sólidas y le aporta una mayor densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso de termoformado superior.



HI-MACS HI-MACS presenta su nueva colección de fregaderos y lavabos, compuesta por dieciocho modelos, con una gran variedad de opciones para baños, cocinas, hospitales y otras aplicaciones. Sus más de 25 años de experiencia con la piedra acrílica respaldan el desarrollo de la nueva gama, cuya fabricación mediante un proceso de moldeado de alta tecnología, garantiza la calidad de los productos y la máxima flexibilidad en el diseño. Entre sus características se encuentran su resistencia al agua y a las manchas, que no absorbe la humedad, y su facilidad de limpieza, mantenimiento y reparación. Además, cuenta con 15 años de garantía si la instalación la realiza un miembro del Quality Club. Todos los modelos se pueden combinar bajo las encimeras HI-MACS, logrando un conjunto sin juntas visibles.