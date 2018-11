06/11/2018 Peter Zumthor, villa rural en Chivelstone (Reino Unido)

+ Zoom Photos: Jack Hobhouse/Living Architecture La casa de alquiler vacacional diseñada por Peter Zumthor busca enmarcar, a través de sus grandes ventanas y paños de vidrio, las espectaculares vistas al paisaje del sur de Inglaterra, en el condado de Devon. La primera construcción permanente del suizo en Reino Unido forma parte de una serie de proyectos distribuidos por Inglaterra que la firma dedicada al alquiler turístico Living Architecture encargó a reconocidos arquitectos y diseñadores como MVRDV o John Pawson. Tras diez años de construcción, la casa reemplaza una vivienda demolida de la década de 1940 situada en la cima de una colina, y de la que se mantienen un patio hexagonal y los pinos de 20 metros de altura. El cuidado diseño con detalles artesanales presenta gruesos muros de hormigón compactado a mano, que forma capas diferenciadas, donde cada línea marca el trabajo de un día, y suelos de piedra caliza diseñados con un patrón a medida, que se adapta a las dimensiones de cada losa proveniente de la cantera. Con capacidad para diez personas, la estructura de una altura encierra dos alas con cinco dormitorios, cada uno con su propio cuarto de baño, organizados alrededor de un espacio central que incluye una cocina y una sala de estar. En cuanto al tratamiento de las superficies interiores predomina el uso de revestimientos nobles y líneas puras, con la mayoría de los muebles diseñados por Zumthor. su construcción 2023 David Chipperfield, Selfridges Duke Street in London

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.