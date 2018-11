08/11/2018 Extudio + Matos Castillo, Museo de la Semana Santa de Zamora + Zoom El equipo formado los estudios madrileños Extudio y Matos Castillo arquitectos ha resultado ganador del concurso para levantar el nuevo museo dedicado a la celebración popular de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Zamora. La compleja geometría del solar es el resultado de un casco urbano consolidado y las heterogéneas parcelas adquiridas para la construcción del nuevo museo, que incorpora el actual consolidando su acceso actual, lugar también de salida de los pasos de Semana Santa. La nueva volumetría está conformada por potentes muros de hormigón tintado y texturizado, elevados entre patios y perforados por lucernarios. El espacio interior se desarrolla como una sucesión de capillas encadenadas a lo largo de un eje norte-sur, ligeramente desviado para coincidir con la orientación de la Iglesia de Santa María la Nueva, situada frente al museo. Los dos tipos de salas que conforman estos espacios plantean dos escalas diferenciadas, conectadas entre sí, para albergar los pasos de mayor altura y piezas artísticas de menor envergadura. Exit architects: Museo Semana Santa en Hellín (Albacete) Alberto Campo Baeza: Advisory Board Building in Zamora

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.