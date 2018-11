02/12/2018 "Ando and Le Corbusier: Masters of Architecture", Exhibition in Wrightwood 659

+ Zoom Photos: Jeff Goldberg El japonés Tadao Ando ha transformado un antiguo bloque residencial de ladrillo de Chicago en el centro de exposiciones Wrightwood 659. Situado en el barrio de Lincoln Park, el edificio fue construido a finales de la década de 1920. Para la reconversión, su interior fue demolido por completo y se levantó una nueva estructura de acero y hormigón armado. Coronados por una nueva terraza para disfrutar de las vistas de la ciudad, los cuatro niveles del volumen están conectados entre sí a través de una nueva escalera de hormigón y un gran atrio que recorre la altura del edificio. Se añadieron también elementos mecánicos de control de temperatura y otros avances tecnológicos. ‘SOM: Engineering x [Art & Architecture]’ in Chicago

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.