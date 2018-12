04/12/2018 ‘16 personajes que maravillan y… Miguel de Cervantes’ en Palencia El Centro Cívico Lecrác —un proyecto de reconversión de la antigua cárcel provincial de Palencia, realizado por el estudio madrileño EXIT Architects— acoge hasta el 6 de enero una exposición que nos introduce en el mundo de ficción de Cervantes y nos invita a leer sus creaciones literarias. Producida por Acción Cultural Española (AC/E) y coorganizada con el Ayuntamiento de Palencia, ‘16 personajes que maravillan y… Miguel de Cervantes’ ha sido comisariada por Rosa Navarro Durán y reúne los figurines de los personajes cervantinos, dibujados por Pedro Moreno. El recorrido presenta nueve módulos-libro en una secuencia que incluye su primera obra La Galatea (1585) y la última Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), publicada después de la muerte del escritor. En los libros abiertos en dos páginas se sitúa la escenografía que representa a cada personaje, los elementos de atrezo, la explicación del decorado, la identificación de cada obra (personaje, título del libro al que pertenece, fecha...) y un resumen breve de la trama. Exit: rehabilitación de la antigua prisión de Palencia Aranguren + Gallegos, refurbishment of Palencia courthouse

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.