12/12/2018 Estudio Diir, Casa de la Cultura de Los Molinos (Madrid) + Zoom Seleccionado entre un total de 78 propuestas, el proyecto Stoa del joven estudio madrileño Diir —formado por Iñigo Palazón, Ricardo Fernández, David Meana e Ignacio Navarro— resultó ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de Los Molinos para convertir el antiguo colegio Divino Maestro en la nueva casa de la cultura del municipio. El diseño busca actualizar y adecuar el edificio original a las nuevas necesidades ciudadanas, siempre desde el respeto a lo existente. Para ello, se configuran dos 'dispositivos' que permiten experimentar la transformación de las preexistencias de forma sutil. Estos dispositivos actúan como contenedores de servicios que, junto a su condición lineal, hacen posible un planteamiento de espacios flexibles donde tienen cabida multitud de composiciones diferentes. La intervención en el espacio exterior se reduce deliberadamente a tres operaciones concretas: la conexión con la ciudad; la creación de un gran salón de eventos; y el desarrollo de un frente activo, entendiendo así el espacio público como un escenario.