06/12/2018 Batlle i Roig, Camino de las Guixeres en Igualada (Barcelona)

+ Zoom Photos: Jordi Surroca Obra de Enric Batlle, Joan Roig e Iván Sánchez, el camino de las Guixeres se sitúa dentro del proyecto de la Anilla Verde de Igualada, que busca generar en el perímetro de la ciudad itinerarios para peatones y bicicletas, recuperando espacios degradados. El lugar donde está ubicado el camino fue una antigua mina de yeso, que posteriormente se utilizó como estación de transferencia de los residuos municipales, para quedar en estado de abandono total en la década de 1970. La intervención considera la adecuación de un tramo de 1,65 kilómetros de los cuales se ha ejecutado 800 metros. La posición elevada del recorrido en la colina de Guixeres lo convierte en un mirador de la ciudad y de la montaña de Montserrat. Se articula en tres franjas: un camino de arenisca sobre la traza preexistente conectado con la Anilla Verde; un mirador lineal con un pavimento de hormigón que incluye una fracción de árido luminiscente, bancos lineales en las zonas de estar y una estructura volada sobre la vertiente de la montaña; y, por último, una cuneta vegetal que canaliza las escorrentías y retiene las rocas desprendidas, las cuales son utilizadas para la construcción de una secuencia de muros de retención. El camino de Guixeres ha recibido el premio World Architecture Festival 2018 en la categoría Paisaje. Gardeners and Bricklayers Luis Fernández-Galiano World Architecture Festival 2018 Winners WAF

