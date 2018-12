21/12/2018 Smart building by Incoga



Incoga Fundada en 2002, Incoga es una empresa de servicios de construcción, especializada en el sector retail por su gestión integral de la experiencia de marca en el espacio físico y la superficie de venta. A través de su metodología Smart Building, Incoga acompaña al cliente durante todo el proceso, desde la búsqueda del espacio, pasando por el desarrollo de la arquitectura e interiorismo, y la posterior ejecución, aplicando los principios del marketing experiencial.En la actualidad cuenta con siete delegaciones en Europa y Latinoamérica —Barcelona, La Coruña, Madrid, Londres, París, Ciudad de México y Lima— a través de las que opera en catorce países: Andorra, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, México, Países Bajos, Perú, Portugal y Reino Unido.Cuenta con cuatro áreas de negocio —retail, industria, hábitat y servicios públicos—, donde la principal es el retail, prestando servicio a empresas como Mango, Porcelanosa o Inditex. Incoga no compra ni dispone de suelo, y opera exclusivamente en el sector privado. Está especializada en proyectos a medida y llave en mano.Entre sus proyectos más recientes están: el Hotel Four Seasons de Casablanca, la reforma del Casino de Madrid, el restaurante Zela y una tienda Mango, estos dos últimos en Londres.En octubre del 2018 se celebró en Madrid el I Foro Smart Customer Experience by Incoga , donde se reunieron profesionales de diferentes sectores de grandes empresas españolas que buscan innovar y reformular los espacios físicos en los que interactúan con sus clientes.