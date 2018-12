13/12/2018 Juan de Dios de la Hoz, Premio Rafael Manzano 2018



La fundación Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust e INTBAU (International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism) conceden este galardón cada año desde 2012 con el objetivo difundir el valor de la arquitectura tradicional como referente para la arquitectura de nuestro tiempo en el ámbito territorial de España y Portugal, tanto en la restauración de monumentos y conjuntos urbanos de valor histórico-artístico, como en la realización de obras de nueva planta que, basadas en las tradiciones locales, sean capaces de integrarse armónicamente en dichos conjuntos.



El jurado ha valorado del premiado en esta última edición: "el dominio de las técnicas tradicionales e históricas mostrado en muchas de sus intervenciones en el patrimonio histórico, y especialmente, en aquellos monumentos que han requerido importantes trabajos de reconstrucción”.



El ganador del VII Premio Internacional Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional dotado con 50.000 euros, ha sido Juan de Dios de la Hoz en reconocimiento a su labor en la reconstrucción del Patrimonio Histórico de Lorca, tras el terremoto sufrido en mayo de 2011.

