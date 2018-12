19/12/2018 Foster + Partners, estadio Lusail para Catar 2022

+ Zoom Images: Foster + Partners / Supreme Committee for Delivery & Legacy La firma de Norman Foster es la encargada del diseño del estadio Lusail, la sede principal del Mundial de Catar, donde tendrá lugar la inauguración y la clausura del torneo de fútbol que comienza el 21 de noviembre del 2022. Con capacidad para 80.000 personas, el estadio es la pieza central de la nueva ciudad catarí, llamada Lusail, situada a 15 kilómetros al norte de Doha, que actualmente está cerca de su finalización. Inspirado en la arquitectura vernácula y los cuencos de la tradición artesanal del país, el volumen dorado se transformará posteriormente en un espacio comunitario, que incluye escuelas, locales comerciales, cafés, instalaciones deportivas y clínicas de salud. El estadio ya está en construcción y su finalización está prevista para 2020. Zaha Hadid’s Al Wakrah Stadium for 2022 FIFA World Cup Qatar

