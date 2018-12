(empty) Thursday, December 27, 2018 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 27/12/2018 OMA, nuevo estadio Feyenoord en Róterdam Image courtesy OMA

Con 63.000 asientos, el nuevo estadio del club de fútbol Feyenoord será el más grande de los Países Bajos. El proyecto liderado por David Gianotten, con Kees van Casteren y Shinji Takagi, del estudio holandés OMA está inspirado en el campo actual del equipo de Róterdam, conocido como De Kuip (la bañera), formado por niveles curvos continuos próximos al terreno de juego. El espacio multifuncional está concebido para albergar además diferentes eventos a gran escala, como conciertos y congresos. La firma LOLA es la encargada del paisajismo que rodea al estadio con espacios públicos a orillas del río Mosa. Tras la aprobación oficial de este diseño esquemático por Feyenoord, OMA procederá a desarrollar en detalle el proyecto, cuya finalización está prevista para 2023.