14/01/2019 MVRDV, torres gemelas de Taipéi (Taiwán) Images courtesy MVRDV

El diseño de la firma de Róterdam MVRDV busca revitalizar el área de la estación central de Taipéi, situada en el distrito de Zhongzheng. Sobre la estación existente se levantan las dos torrescon 337 y 280 metrosde altura, que combinan oficinas, dos hoteles, dos cines y tiendas. La composición fragmentada está formada por bloques envueltos con pantallas interactivas que aumentan su tamaño en su ascenso. De esta manera, las cajas inferiores destinadas a locales comerciales son más pequeñas y están organizadas alrededor de atrios para adaptarse a la escala de los edificios circundantes. En el exterior, las escaleras mecánicas y las pasarelas conectan los veinte pisos inferiores del apilamiento vertical y las terrazas cubiertas de vegetación que coronan los volúmenes comerciales.La intervención contempla además la remodelación de las plazas existentes. En el proyecto de MVRDV colaboran además CHY Architecture Urban Landscape, Topotek 1, Envision Engineering, ARUP, RWDI y Mercury Fire Engineering Consulting. Through the Looking Glass Luis Fernández-Galiano

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.