17/01/2019 Foster + Partners, Mullin Automotive Park en Enstone (Reino Unido) + Zoom Se ha dado a conocer el diseño del Mullin Automotive Park para el aeródromo de Enstone, localidad del distrito de West Oxfordshire, en la campiña inglesa de Cotswold. El proyecto de la firma de Norman Foster contempla un museo sobre la historia de los coches en el último siglo y el futuro cambiante de la movilidad, rehabilitando el pequeño campo de aviación en desuso. Promovido por el empresario estadounidense Peter Mullinm, las instalaciones inmersas en el paisaje están organizadas en forma de media luna. La propuesta incluye carreteras para conducir los coches de la colección Mullin, así como pabellones residenciales. El diseñó busca maximizar el rendimiento térmico, combinando medidas pasivas y tecnologías renovables que minimizan el consumo de energía. El proyecto está pendiente de recibir el permiso de construcción. Norman Foster.Common Futures Luis Fernández-Galiano

