21/01/2019 Pereda Pérez, vivienda en Pamplona Photos: Pedro Pegenaute

En un núcleo urbano de nueva creación situado en la periferia de Pamplona se encuentra esta casa diseñada por el estudio navarro de Carlos Pereda y Óscar Pérez. De planta rectangular y alargada, la construcción sencilla de dos niveles está fragmenta para ofrecer una escala amable y adaptarse a la topografía irregular del terreno, que presenta un desnivel de 16 metros entre los extremos, en dirección este-oeste. El proyecto respeta la normativa vigente con respecto a las alturas y los retranqueos, cumpliendo con la obligatoriedad de hacer una volumetría con cubierta inclinada, donde al menos el 60% de la cubierta debía tener el 30% de pendiente. La pieza de hormigón blanco está organizada en dos plantas: la superior, a nivel de calle y con las zonas comunes, está concebida como un gran espacio ventana que permite disfrutar del paisaje; la inferior, con las estancias privadas y materializada como un zócalo permite además generar un área ajardinada. Carlos Pereda y Óscar Pérez: escuela infantil en Pamplona

