24/01/2019 Henning Larsen, complejo residencial The Wave en Vejle (Dinamarca)

+ Zoom Photos: Jacob Due En 2006 comenzó en la ciudad danesa de Vejle la construcción de este conjunto de 14.000 metros cuadrados que contiene 100 viviendas. Durante años, sólo dos de los cinco bloques residenciales del proyecto quedaron completos, la crisis financiera mundial de 2008 detuvo las obras. El trabajo se reanudó en 2015, dos años después de la muerte de Henning Larsen en junio de 2013. El revestimiento continuo ondulante está compuesto por paneles de terracota, formando un alero sobre las fachadas vidriadas, articuladas con balcones que protegen su privacidad con pantallas. Cada torre de nueve pisos está coronada por un ático de doble altura. En el interior, los espacios buscan optimizar las vistas al fiordo y presentan suelos de madera que se extienden hasta los balcones. El proyecto incorpora además un paseo público con escaleras que recorren longitudinalmente su lado este. Henning Larsen, Town Hall of Eysturkommuna in the Faroe Islands

