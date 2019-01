25/01/2019 KPF, sede de China Resources en Shenzhen

+ Zoom Photos courtesy of KPF La firma Kohn Pedersen Fox (KPF) ha finalizado la construcción de un rascacielos de 400 metros de altura en el distrito de Houhai de Shenzhen. Sede de la compañía exportadora China Resources, la torre de oficinas es el tercer edificio más alto de la ciudad china. Sus 56 delgadas columnas prefabricadas de acero, que permiten espacios interiores diáfanos, convergen en la parte superior y en la base en 28 columnas con una estructura ‘diagrid’, un patrón de cuadrícula diagonal. En el vértice del rascacielos, cuyo diseño escultórico está inspirado en la forma de un brote invernal de bambú, se sitúa un espacio para eventos de 68,4 metros de altura. En la base del edificio, los accesos se colocan entre las formas triangulares de vidrio. KPF, Petersen Automotive Museum in L.A.

