02/02/2019 Lacime Architects, Centro Shimao Long Yin en Suzhou (China) Photos: Schran Images

La firma de Shanghái Lacime Architects ha sido la encargada de construir este complejo para el grupo inmobiliario Shimao en la ciudad de Suzhou, conocida por sus jardines clásicos, considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Los edificios de diferentes alturas están dispuestos en una ordenación jerárquica de espacios simétricos, incluyendo patios con vegetación, agua, rocas y pabellones, los cuatro elementos principales en el diseño clásico de los jardines chinos. Las construcciones están inspiradas en la tradición arquitectónica vernácula, reinterpretada con técnicas actuales. Las cubiertas de líneas curvas combinan diferentes materiales en un juego de texturas, alternando superficies opacas y transparentes.

