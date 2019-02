04/02/2019 COR, Museo de las Colecciones Naturales de la Universidad de Alicante Photos: David Frutos

Con oficinas en Alicante, Elche y Albacete, el estudio COR Asociados Arquitectos —liderado por Miguel Rodenas y Jesús Olivares— ha sido el encargado de rehabilitar uno de los edificios más antiguos de la Universidad de Alicante para que albergue sus colecciones naturales. Con una superficie total de 797 metros cuadrados y un presupuesto de 1.334.945 euros, el complejo edificatorio está compuesto por una nave alargada con cubiertas a dos aguas y una construcción racionalista adosada en la década de 1970, que contiene de forma independiente los nuevos usos requeridos de exposición e investigación, respectivamente. El exterior de la nave se renueva sin alterar su tipología y sistemas constructivos, manteniendo la escala en la modificación de la cubierta. Su interior está envuelto con paneles de madera de eucalipto, y está atravesado diagonalmente por una pasarela liviana que incorpora muestras temporales. El mobiliario de archivo-exposición es móvil para permitir la reconfiguración del espacio según las necesidades de los eventos. Por otro lado, el edificio anexo destinado a los laboratorios presenta una celosía cerámica que busca resolver su fricción con la antigua nave. Auditorio en Algueña de COR & Asociados, Premio Cerámica ASCER

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.