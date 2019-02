(empty) Wednesday, February 13, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 11/02/2019 #escalahumanatve



La 2 de TVE emite hasta abril la serie documental sobre arquitectura española Escala Humana, obra de la productora especializada en contenidos culturales Costa Est audiovisuals. El programa, dirigido por Jaume Clèries, ha sido realizado por un equipo sin relación directa con el mundo de la arquitectura asesorado por dos arquitectos, Jaume Prat y Núria Moliner, que también se encarga de presentar los programas. La serie busca acercar la arquitectura al público general. El tono del programa es divulgativo. Todos los conceptos técnicos han pasado por el filtro de guionistas que han procurado que resulten comprensibles a la audiencia. Los capítulos son temáticos, desarrollados en torno a un concepto que se va desarrollando en función de historias y entrevistas asociadas a los proyectos. Las entrevistas se han realizado a personas que viven la arquitectura desde la perspectiva del usuario o a especialistas en el tema tratado que no sean necesariamente arquitectos.



El equipo de producción se ha ocupado de filmar de nuevo los proyectos representados buscando una visión al margen de los hábitos de representación internos de nuestra profesión, que se han visto insuficientes para representar la arquitectura como un hecho complejo que afecta a toda a la sociedad. La perspectiva del programa es doble. Por un lado, combina los procedimientos que marcan la arquitectura más comprometida, tales como la sostenibilidad, la participación o el urbanismo de género. Por el otro se ocupa de representar la belleza de los espacios que la arquitectura es capaz de crear, belleza entendida como aquello que caracteriza y da sentido a la arquitectura. Belleza entendida como aquello que identifica a un colectivo y que, por tanto, construye e identifica a una comunidad. El programa se ocupa, pues, de proyectos construidos y en uso, ejemplos positivos de arquitecturas relevantes que pautan nuestro territorio.



La primera temporada de la serie tiene 13 capítulos de media hora de duración que se emiten los miércoles a las 21 horas. También pueden encontrarse en TVE a la carta.



Escala Humana Jaume Prat OrtellsLa 2 de TVE emite hasta abril la serie documental sobre arquitectura española Escala Humana, obra de la productora especializada en contenidos culturales Costa Est audiovisuals. El programa, dirigido por Jaume Clèries, ha sido realizado por un equipo sin relación directa con el mundo de la arquitectura asesorado por dos arquitectos, Jaume Prat y Núria Moliner, que también se encarga de presentar los programas. La serie busca acercar la arquitectura al público general. El tono del programa es divulgativo. Todos los conceptos técnicos han pasado por el filtro de guionistas que han procurado que resulten comprensibles a la audiencia. Los capítulos son temáticos, desarrollados en torno a un concepto que se va desarrollando en función de historias y entrevistas asociadas a los proyectos. Las entrevistas se han realizado a personas que viven la arquitectura desde la perspectiva del usuario o a especialistas en el tema tratado que no sean necesariamente arquitectos.El equipo de producción se ha ocupado de filmar de nuevo los proyectos representados buscando una visión al margen de los hábitos de representación internos de nuestra profesión, que se han visto insuficientes para representar la arquitectura como un hecho complejo que afecta a toda a la sociedad. La perspectiva del programa es doble. Por un lado, combina los procedimientos que marcan la arquitectura más comprometida, tales como la sostenibilidad, la participación o el urbanismo de género. Por el otro se ocupa de representar la belleza de los espacios que la arquitectura es capaz de crear, belleza entendida como aquello que caracteriza y da sentido a la arquitectura. Belleza entendida como aquello que identifica a un colectivo y que, por tanto, construye e identifica a una comunidad. El programa se ocupa, pues, de proyectos construidos y en uso, ejemplos positivos de arquitecturas relevantes que pautan nuestro territorio.La primera temporada de la serie tiene 13 capítulos de media hora de duración que se emiten los miércoles a las 21 horas. También pueden encontrarse en TVE a la carta. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.