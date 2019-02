(empty) Wednesday, February 13, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 11/02/2019 Ágora arquitectura, refugio para un fin de semana Photos: Joan Casals Pañella

El estudio de Barcelona Ágora —fundado en 2014 por Joan Casals Pañella y Jose Luis Cisneros— es el autor de esta cabaña ubicada en una pequeña parcela de una zona de acampada del Pirineo catalán, en la confluencia de los ríos Durán y Segre y la carretera que une Bellver de la Cerdanya con Isòvol. Orientado al sur, el refugio está ligeramente elevado sobre el nivel del suelo por bloques de hormigón, generando una cámara de aire ventilada. Se diferencian tres zonas: la parte frontal con la sala y la cocina organizadas en una pieza que se abre al exterior mediante tres puertas correderas con acristalamientos dobles y persianas enrollables; la parte posterior, con dos habitaciones y un almacén; y la parte intermedia, donde se sitúa una barra de servicios pasantes.



La construcción transportable y en seco se realiza en 30 días utilizando elementos prefabricados. La capa externa presenta una estructura tubular compuesta por módulos de 1,5x1,5 metros que forman dos planos horizontales. La capa interior está cubierta con paneles de madera con virutas orientadas (OSB), que aportan calidez a paredes, techos y suelos. En la capa intermedia, partiendo de un módulo estándar de 100x50 cm que se despieza en sus múltiplos para escalar la fachada, se sitúa una piel de corcho expandido que dota a la construcción de un gran aislante. La cubierta está impermeabilizada a través de una membrana de caucho.