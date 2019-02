12/02/2019 MVRDV, complejo KoolKiel en Kiel (Alemania) La firma de Róterdam MVRDV ha dado a conocer imágenes de KoolKiel, un complejo de uso mixto situado en una antigua zona industrial de Kiel, la capital del estado alemán de Schleswig-Holstein. Su diseño final será determinado en una consulta a la comunidad. El desarrollo de 65.000 metros cuadrados combina viviendas, un hotel, oficinas y locales comerciales. También incluirá la renovación de un gran edificio que se construyó para almacenar piezas para barcos y donde posteriormente, en la década de 1980, se imprimieron las viñetas de Werner, un famoso personaje alemán de cómics. El desarrollo está envuelto por paneles de hormigón personalizables. Sus cubiertas ajardinadas buscan fomentar la biodiversidad, y además se incorporan paneles solares y colectores de aguas pluviales. Through the Looking Glass Luis Fernández-Galiano MVRDV, twin towers of Taipei (Taiwan)

