27/02/2019 El nuevo museo de la ciencia de Seúl será construido por robots Images: Ediz Akyalçın

La firma de Estambul MAA, liderada por la arquitecta Melike Altinisik, ha dado a conocer su propuesta ganadora de un concurso convocado para levantar el Robot Science Museum en el área de Chang-dong de la capital surcoreana. Ahorrando tiempo y dinero, los robots serán los encargados de construir la fachada curva metálica, así como de moldear, soldar, ensamblar y pulir partes de la estructura, además de imprimir piezas de hormigón para las zonas ajardinadas que rodean el edificio. Para mapear y controlar a los vehículos de construcción robóticos se utilizarán drones. La finalización del museo está prevista para 2022.