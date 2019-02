28/02/2019 ‘Fernando Higueras. Desde el origen’ en el Museo ICO

© Fundación Fernando Higueras

+ Zoom Fernando Higueras en el Hotel Las Salinas Costa Teguise, Lanzarote© Fundación Fernando Higueras Fernando Higueras

© Fundación Fernando Higueras

Antonio López pentando la maqueta de los apartamentos Las Lomas del Marbella Club en Marbella, Málaga

© Fundación Fernando Higueras

Diez residencias de artistas Monte de El Pardo, Madrid

© Fundación Fernando Higueras

Casa Lucio Muñoz Torrelodones, Madrid

© Fundación Fernando Higueras

Plan parcial de urbanización Playa Blanca, Lanzarote

© Fundación Fernando Higueras

Centro de restauraciones, ‘la Corona de Espinas’ Ciudad Universitaria, Madrid

© Fundación Fernando Higueras

Edificio polivalente en Montecarlo

© Fundación Fernando Higueras

Hasta el 19 de mayo, el Museo ICO de Madrid acoge una exposición dedicada a Fernando Higueras (Madrid, 1930-2008), comisariada por Lola Botia y organizada por La Fundación ICO en colaboración con la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. El recorrido cronológico por la obra del arquitecto madrileño reúne maquetas originales de la época, fotografías, planos, una recreación de su casa-estudio denominada ‘rascainfiernos’ y audios en los que Higueras habla sobre sus edificios y su concepción de la arquitectura. Con respecto a su interés por las arquitecturas populares Higueras afirmaba: «He aprendido mucho de la arquitectura popular anónima, ya que es una infinita fuente de lecciones. Siempre he apreciado en esta la naturalidad, la adecuación, el orden y la funcionalidad, la lógica, la economía, además de la disciplina y la diversidad combinadas y armonizadas en un nivel que difícilmente encuentro en la arquitectura contemporánea». Video: 'Francis Kéré: Primary Elements' at Museo ICO

