28/02/2019 Diseños de Snøhetta y Heatherwick Studio para de Sidewalk Toronto

+ Zoom Snøhetta Snøhetta

Innovation Center by Heatherwick Studio

Innovation Center by Heatherwick Studio

Google's Canadian HQ by Heatherwick Studio

Google's Canadian HQ by Heatherwick Studio

Quayside

La filial Sidewalk Labs de Alphabet, la empresa multinacional estadounidense cuya principal subsidiaria es Google, desarrolla Sidewalk Toronto, una comunidad de uso mixto en la capital de la provincia canadiense de Ontario, que busca convertirse en un ejemplo de ciudad inteligente y sostenible que utiliza fuentes de energía renovables combinando el diseño urbano y la tecnología digital. La primera parte del proyecto es Quayside, un barrio costero con 2.500 viviendas —el 40% de las cuales serían apartamentos asequibles— que incluye una serie de edificios de madera diseñados por las firmas Snøhetta y Heatherwick Studio. Las imágenes de Snøhetta muestran dos construcciones en altura unidas por un volumen curvo que alberga una plaza cubierta. Las propuestas de Heatherwick Studio incluyen un diseño para la sede canadiense de Google con balcones curvos, y un centro de innovación BIG / Heatherwick Studio, Google Charleston East Campus

