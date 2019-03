Future House en Construmat 2019

Comisariado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) Future House , se desarrollará en el Future Arena , la zona de innovación del BBConstrumat , que se celebrará del 14 al 17 de mayo de 2019. El espacio se organiza en cinco áreas: materiales avanzados y bio; la robótica y la construcción avanzada; la economía circular; el internet de las cosas y la inteligencia de datos (Big Data); y BIM y la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta.Esta iniciativa busca aportar respuestas a los retos surgidos en el sector de la construcción como consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías considerando temas como el aumento de la población mundial y su concentración en las ciudades, el impacto de la actividad constructora en el medio ambiente, los avances en los materiales o la influencia de la inteligencia artificial.Entre los proyectos que se darán a conocer en Future House destacan: Innochain FlectoFold, un sistema de fachadas fabricado con material bio reforzado con fibras (PRF), del Instituto para el Diseño Computacional (ICD) y el Instituto de Estructuras Arquitectónicas y Diseño Estructural (ITKE), ambos de la Universidad de Stuttgart (Alemania); Co-working Robots, dos brazos de robot que construyen componentes arquitectónicos, del IAAC; Kubik y Digital Twin, un modelo dinámico y virtual de la estructura física a través de Big Data, de Tecnalia; una experiencia inmersiva y remota de edificios construidos a través de realidad aumentada, del Instituto Europeo de Diseño (IED); o el Phi, una plataforma de gestión de energías renovables para viviendas basada en blockchain y gestionada por ciudadanos del Strelka Institute de Rusia.En el Future Arena también se expondrá en The Brain of the Future House, una videoinstalación interactiva con los visitantes que muestra cómo estas cinco áreas podrán contribuir a que los edificios del futuro colaboren con sus habitantes para adaptarse a sus necesidades o para producir recursos en vez de consumirlos.