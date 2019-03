(empty) Thursday, March 21, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 21/03/2019 LionsHome, la plataforma online de decoración para el hogar



La plataforma LionsHome se complementa con un Fundada por Michael Röcker y Christoph Königer en 2014 y con sede en Berlín, LionsHome , es una plataforma online de venta de mobiliario y accesorios para el hogar y el jardín/exterior. Cuenta con una página web adaptada a los ocho países en los que está presente (Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Reino Unido), donde se muestran la amplia variedad de productos y tiendas de las compañías colaboradoras.LionsHome no vende directamente ningún artículo, sino que sirve de intermediaria entre las empresas y los clientes, facilitando el proceso de compra. La plataforma cuenta con un catálogo y buscador con filtros que permiten encontrar el producto deseado entre los más de 40 millones que se ofrecen, indicando los que están rebajados. Las búsquedas están basadas en diferentes opciones como color, material, marca o rango de precio, y muestran los resultados aportados por una lista de más de 1.000 tiendas asociadas, físicas y online, tanto de marcas reconocidas como de pequeños proveedores. Un menú de sugerencias facilita la elección. Al clicar sobre un artículo se abre la web de la compañía que lo vende con más datos, fotografías e información sobre gastos de envío y formas de pago, pudiendo realizar la compra directamente de forma ágil y segura.La plataforma LionsHome se complementa con un blog y una revista propia , integrada en la web, con recomendaciones, consejos útiles para decorar el hogar, ideas sobre diseño y descripciones de las tendencias actuales.

