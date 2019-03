22/03/2019 Snøhetta finaliza ‘Under’, el primer restaurante submarino de Europa Photos: Ivar Kvaal

Photo: André Martinsen

Photos: Ivar Kvaal

Photo: Inger Marie Grini/Bo Bedre Norge

Photo: Ivar Kvaal

Ubicado en el municipio de Lindesnes, en el extremo sur de la costa noruega, donde se encuentran las tormentas marinas del norte y el sur, el edificio de forma monolítica se apoya en la escarpada orilla, se sumerge en el agua y descansa en el lecho marino cinco metros bajo el nivel del mar. Obra del estudio de Oslo Snøhetta, el volumen monolítico de 34 metros de longitud presenta muros de hormigón de un metro de espesor, cuya textura rugosa permite que los moluscos y las algas se adhieran para constituir con el tiempo un arrecife artificial. Un acceso revestido con madera de roble sin tratar conduce al interior del edificio de 495 metros cuadrados de superficie, distribuidos en tres niveles. Con capacidad para 40 comensales, el restaurante tiene una gran ventana acrílica de 11 x 3.4 metros, que ofrece magníficas vistas del entorno acuático y de sus variaciones según las estaciones del año y las condiciones climáticas. Semejante a un periscopio hundido, el restaurante funciona fuera de horas como un laboratorio para los biólogos marinos. Snøhetta, Hotel Svart in the Arctic Circle

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.