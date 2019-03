(empty) Wednesday, March 27, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 27/03/2019 Un viaje por las guerras y los ‘urbicidios’ La Caja Books



Dresde, Guernica, Vukovar, Sarajevo. Tíbet, Mostar, las Torres Gemelas, Palmira. La destrucción de la memoria propone un aterrador viaje por una serie de guerras y conflictos en los que la aniquilación de iconos arquitectónicos ha ejercido un papel fundamental. Desde la destrucción del legado patrimonial de Akenatón en Egipto o de las ciudades aztecas por parte de Hernán Cortés hasta los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial; desde el genocidio armenio hasta la guerra en la antigua Yugoslavia, el terrorismo del IRA o los ataques del yihadismo contra monumentos emblemáticos.



En este profundo ensayo, que combina erudición con testimonios de primera mano recogidos sobre el terreno en viajes realizados desde la India hasta Bosnia, desde Irlanda a Cisjordania, Robert Bevan expone la guerra cultural que se libra detrás de la demolición del patrimonio. Su objetivo es exterminar a un pueblo, erradicar la memoria de su cultura y, en última instancia, borrar el recuerdo su misma existencia. Es el llamado urbicidio.



Lo sabían los babilonios que destruyeron el Templo de Salomón en Jerusalén. Lo sabían los nazis que quemaron las sinagogas. O los guardias rojos de Mao que arrasaron miles de monasterios budistas del Tíbet: lejos de ser un daño colateral, la destrucción de bienes culturales y edificios simbólicos constituye un acto deliberado de guerra. Un ataque para destruir la memoria, para liquidar una cultura, para enterrar a un pueblo.



El procedimiento es tan antiguo como la Historia misma. «La destrucción del legado arquitectónico de Akenatón en el Egipto faraónico o la toma del templo de un rey rival en la antigua India son dos ejemplos en los que el poder de la realeza y la deidad estaban conectados y en los que estas luchas se concretaron en el saqueo y la demolición de santuarios. La obra de Heródoto está salpicada de ejemplos de destrucción de templos: cuando el ejército del rey persa Cambises, famoso por sus conquistas y por los expolios de templos que ordenaba, desapareció sin dejar rastro, víctima de una tormenta de arena en el desierto mientras se encaminaba a destruir el oráculo de Amón en Siwa, Heródoto insinúa que se trata de una venganza divina», escribe Bevan.



La eliminación de Cartago por parte de Roma fue un acto de urbicidio, el asesinato de una ciudad. La toma y posterior demolición de la Bastilla, como la más temprana destrucción de la odiada prisión londinense de Newgate durante los llamados disturbios de Gordon de 1780, fue un ataque contra la encarnación de la autoridad real. El daño causado por los conflictos se incrementó con las invenciones militares de finales del siglo XIX y principios del XX: la artillería pesada, el buque cañonero, el tanque y el zepelín.



«Las identidades colectivas se forjan y las tradiciones se inventan. Es la propia impresión de persistencia que acompaña a la arquitectura –reflexiona Bevan– lo que hace de su manipulación un instrumento tan persuasivo: la conservación y la destrucción selectivas pueden reconfigurar la memoria histórica, al tiempo que la fachada de sig¬nificados fijados en la piedra puede ser modificada».



El foco de interés principal de este libro son las guerras y procesos revolucionarios de los siglos XX y XXI, donde estos procesos se han manifestado del modo más explícito y brutal, y donde esta brutalidad se intensificaba a medida que lo hacía la del conflicto del cual formaban parte. La demolición deli¬berada de edificios está íntimamente relacionada con el derrumbe y las convulsiones sociales.



«Ese era el propósito de la destrucción de las sinagogas alemanas por parte de los nazis durante la llamada Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht) en 1938: negar a un pueblo su pasado, así como un futuro», sostiene el autor. Otro ejemplo: «Durante la década de los noventa, las guerras en la antigua Yugoslavia, con la tortura, los homicidios en masa y los campos de concentración en Bosnia, por un lado, y la demolición de mezquitas, la quema de bibliotecas y la voladura de puentes, por el otro (…) el vínculo entre el borrado de cualquier vestigio material de un pueblo, y de su memoria colectiva, y el asesinato de las personas mismas resultaba impepinable», escribe.



Con La destrucción de la memoria, La Caja Books publica el tercer volumen de su colección Caja Alta, donde edita libros de ficción o no ficción que gustan de viajar en solitario. Así se amplía el proyecto literario de La Caja Books, una nueva editorial independiente nacida con un enfoque especial: publica cajas que contienen tres libros breves sobre un mismo tema abordado desde distintas ópticas y géneros. Desde junio ha publicado La Caja de la Nostalgia, La Caja del Fútbol, La Caja de la Bicicleta o La Caja de Las Rebeldes, con autores como Iván Repila, Éric Fottorino, Galder Reguera, Lucas Martín, Carlos Arribas, Vicent Chilet, Priscila Lessa, Mayka Castellano, Melina Meimaridis, Jasmin Cormier, Miguel Ferrando Rocher, Enrique Carretero, Aixa de la Cruz, Nuria Capdevila-Argüelles, Carles Fernández Giua o Eugenio Szwárcer.



Robert Bevan

La destrucción de la memoria

La Caja Books, Valencia, 2019

