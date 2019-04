03/04/2019 Snøhetta construirá la Gran Ópera de Shanghái Images by MIR and Snøhetta

Snøhetta ha dado a conocer las imágenes de su diseño para la nueva ópera de Shanghái, cuya cubierta escalonada en espiral conecta los niveles superiores del edificio con una plaza pública situada junto al río Huangpu.



La propuesta de la firma noruega, realizada junto al estudio chino ECADI, ha resultado ganadora de un concurso internacional. El proyecto supone una progresión de trabajos anteriores de la firma de Kjetil Trædal Thorsen y Craig Dykers, como la Ópera y Ballet Nacional de Noruega, finalizada en Oslo en 2008.



La Gran Ópera de Shanghái contiene tres auditorios —con capacidad para 2.000, 1.200 y 1.000 personas— que se adaptan a las necesidades de cada evento incorporando soluciones técnicas para optimizar la acústica.



La espiral se traslada a los espacios interiores del edificio, que combinan seda y madera de roble. El color rojo del vestíbulo contrasta con el blanco del exterior.

