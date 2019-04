(empty) Thursday, April 04, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 04/04/2019 ‘Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura’ Peter D. Eisenman, Axonometría para la House VI, Cornwall, Connecticut, 1971-1975

Rem Koolhaas, Delirious New York: the city of the captive globe, 1972, Berlín. Edition Lidiarte, 1986

Bernard Tschumi, pabellones para el Parc de la Villette, Paris, Francia, 1982 Canadian Centre for Architecture

Daniel Libeskind y Katherine McCoy. Architecture, Symbol and Interpretation, Museum of Finnish Architecture, 1980

Le Corbusier, boceto para la Maison de l'homme, Zurich, Suiza, 1961-1963. Canadian Centre for Architecture

© FLC-ADAGP

Aldo Rossi, composición análoga, con la puerta de entrada a la Exposición de Arquitectura en la Bienal de Venecia y el Teatro del Mondo, Venecia, Italia, 1981

© Eredi Aldo Rossi / Fondazione Aldo Rossi

Karl Friedrich Schinkel. Vista principal del Palacio Real en la Acrópolis. Cromolitografía de Friedrich Wilhelm Schwechten a partir de un diseño de Karl Friedrich Schinkel. 1862

Giovanni Battista Piranesi, Della magnificenza ed architettura de'romani, Roma, 1761. Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid

Cedric Price y Joan Littlewood, folleto de recaudación de fondos para el Fun Palace, 1964

Frank Lloyd Wright, diferencia entre arquitectura orgánica y arquitectura convencional, 1953

© Pedro E. Guerrero

John Hejduk, Lancaster/Hanover Masque, 1980-1982 Canadian Centre for Architecture

© Estate of John Hejduk

Hasta el 26 de mayo, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge la exposición ‘Atlas de Teoría(s) de la Arquitectura’, comisariada por Rodrigo de la O. La muestra presenta una amplia colección de imágenes relevantes para la historia de la teoría de la arquitectura, reuniendo más de cincuenta documentos originales cedidos por el Centro Canadiense de Arquitectura (CCA) y la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ellos sen encuentran: grabados de Piranesi, Palladio o Cesariano; montajes de Peter Eisenman; presentaciones de proyectos de Le Corbusier, Gunnar Asplund o Karl Friedrich Schinkel; dibujos conceptuales de Aldo Rossi o John Hejduk; proyecciones singulares de James Stirling o Auguste Choisy; mensajes publicitarios de Cedric Price o Bernard Tschumi; posters de Daniel Libeskind; levantamientos arqueológicos de Le Roy o Hittorff; o utopías urbanas de Scamozzi o Frank Lloyd Wright.



La exposición ‘Atlas de teoría(s) de la arquitectura’ está acompañada de un catálogo ilustrado que incluye ensayos del comisario y los académicos Joan Ockman (PennDesign; Cooper Union), Philip Ursprung (ETH Zurich), Juan Miguel Hernández León (ETSAM), Davide Tommaso Ferrando (University of Innsbruck), Léa-Catherine Szacka (University of Manchester) y Georges Teyssot (Université Laval). AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.