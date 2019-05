(empty) Thursday, May 23, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 23/05/2019 VRF Centrífugo de HITACHI



Cuando no es posible su instalación en el exterior, este equipo de climatización se puede ocultar en un falso techo dentro del local a pie de calle, evitando ocupar espacios útiles. Permite seleccionar qué unidades interiores van a permanecer encendidas o apagadas y la temperatura independiente de cada espacio (hasta seis zonas diferentes). Además, la unidad exterior puede combinarse con cualquier tipo de unidades interiores (cassette, conducto, mural, techo o consola), desde un mínimo de 0,8 Cv / 2.000 W. Las rejillas de entrada y salida del aire son intercambiables, lo que permite adaptar la instalación al espacio disponible.



El variador de frecuencia de Hitachi, que se integra en el propio VRF Centrífugo, es el responsable de conectar, controlar y gestionar las necesidades y las exigencias en la climatización de cada establecimiento. Gracias al variador, que informa a la unidad exterior de cuándo una unidad interior ha dejado de trabajar, el funcionamiento del equipo se autorregula reduciendo hasta un 40% el consumo de energía. Además, la máquina puede funcionar hasta el 120% de su potencia nominal. De esta forma, aumenta su eficiencia y tiene más flexibilidad para seleccionar las unidades interiores del proyecto.



