23/05/2019 Rafael de La-Hoz, edificio Oxxeo en Madrid Photos: Alfonso Quiroga

Photos: David Frutos

En la zona de Las Tablas, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, la firma madrileña de Rafael de La-Hoz levanta esta construcción exenta de planta triangular donde se extrae al exterior la estructura portante de los forjados, configurando una gran celosía que protege de la radiación solar. El edificio de oficinas tiene una superficie sobre rasante de 14.299 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, además de dos plantas subterráneas con 450 plazas de aparcamiento. El conjunto está coronado por una cubierta que incluye instalaciones deportivas. La construcción ha obtenido la certificación LEED Platino Core & Shell, la máxima distinción otorgada por el US Green Building Council (USGBC), y la certificación cinco estrellas de accesibilidad DIGA (Distintivo Indicador del Grado de Accesibilidad), de la Fundación Shangri-La. Rafael de La-Hoz, nueva sede del despacho de Uría Menéndez Cinco Días

