(empty) Monday, May 27, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 27/05/2019 Eovastudio, instalaciones para Scania en Huelva

+ Zoom Photos: Roland Halbe Obra de la firma de Sevilla Eovastudio —liderada por Juan José Baena, Marta Gómez y Joanna Jedrus—, esta construcción se encuentra en la avenida de la Gamba de un polígono industrial onubense, situado en el margen derecho de la desembocadura del río Tinto, sobre una llanura adyacente a las marismas del Nicoba.



Un único volumen alberga el programa para el fabricante sueco de camiones pesados, autobuses y motores diésel, propiedad del Grupo Volkswagen. Además, el contenedor funcional actúa como elemento publicitario. Por un lado, un gran espacio diáfano, horizontal y con iluminación cenital se utiliza para la puesta a punto de los camiones. Por el otro, la zona expositiva, comercial y de oficinas ocupa varios niveles que permiten el acceso de luz natural, aprovechando el desnivel del terreno. Por todo ello, la altura del edificio oscila desde los 10 metros de las zonas traseras hasta los casi 20 de la esquina principal de poniente. Envuelto por un revestimiento metálico de junta seca, un esquema híbrido rigidiza la estructura mediante un sistema de vigas y pilares atirantados. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.