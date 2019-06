03/06/2019 FRPO Rodríguez & Oriol, viviendas Elcano en Madrid Photos: Imagen Subliminal

En el número 14 de la calle de Sebastián Elcano, en el distrito madrileño de Arganzuela, se sitúa este bloque residencial obra del estudio liderado por Fernando Rodríguez y Pablo Oriol. Con una superficie total de 2.630 metros cuadrados, el proyecto se ajusta a la ordenanza de aplicación al restringir el volumen compacto a una crujía de 12 metros de fondo alineada a la calle, generando espacios interiores con piscinas y jardines, mientras ocupa el máximo permitido: una planta trapezoidal de 22 x 12 metros y una altura de 14 metros. La construcción cuenta con 13 viviendas, 13 trasteros y 32 plazas de aparcamiento distribuidas en dos plantas bajo rasante. La configuración de la fachada norte parte de unos cantos prefabricados de hormigón armado entre los cuales se disponen paneles ligeros de hormigón reforzado con fibra de vidrio, algunos de los cuales basculan sobre un extremo, actuando como contraventanas. FRPO Rodríguez & Oriol, MO House in Aravaca (Madrid)

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.