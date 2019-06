06/06/2019 Ábaton, panteón en Madrid Photos: Juan Baraja

El estudio madrileño Ábaton —fundado en 1998 por Camino Alonso, Ignacio Lechón y Carlos Alonso— ha diseñado, con la colaboración de Marta Hombrados, este monumento funerario situado en un cementerio del noroeste de la Comunidad de Madrid.



Con una cubierta a dos aguas que alcanza 3,84 metros de altura, el panteón de hormigón exento y robusto presenta un perímetro de 2,80 x 3,50 metros. Su interior está revestido con tablones de madera de castaño e incluye un banco corrido que invita al recogimiento, junto a una cruz basada en la proporción áurea, la cual está recortada en uno de los muros de 20 centímetros de espesor. La cimentación está retranqueada respecto al volumen para aportar la sensación de que la pieza flota y se eleva.



El diseño incluye un columbario formado por 20 nichos, distribuidos en 5 columnas, cada uno de los cuales tiene capacidad para tres urnas cinerarias; además, bajo las losas de granito del suelo se pueden enterrar tres féretros. Ábaton’s ÁPH80-A portable house

