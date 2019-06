07/06/2019 EFFEKT, Torre Camp Adventure en Haslev (Dinamarca) EFFEKT, Camp Adventure. Photos: Rasmus Hjortshøj

Obra del estudio de Copenhague EFFEKT, dirigido por Tue Foged y Sinus Lyngeesta, esta torre alberga una pasarela en espiral de madera de roble que permite ver por encima de la copa de los árboles del bosque de Gisselfeld Klostersen en Haslev, localidad situada a 60 kilómetros de la capital danesa. La torre de 45 metros de altura forma parte de Camp Adventure, el parque de escalada más grande de Dinamarca, y está ubicada al final de un sendero boscoso de 900 metros de largo. La estructura de perfil curvo se estrecha en la parte central a semejanza de un reloj de arena. Su armazón está formado por soportes diagonales de acero cortén entrecruzados, que se extienden desde el suelo hasta la parte superior, desde donde en días claros se pueden ver Copenhague y Malmø. EFFEKT, Cancer Counseling Center in Næstved (Denmark)

