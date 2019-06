07/06/2019 PHotoESPAÑA 2019 en Madrid Jardín Botánico. Javier Vallhonrat

Jardín Botánico. Kimsooja

Jardín Botánico. ‘Premio de Fotografía Fundación ENAIRE’. Jorge Fuembuena: ‘The Fire’

ardín Botánico. ‘Premio de Fotografía Fundación ENAIRE’. Miguel Fernández-Galiano: ‘Torre de control 1 de’

Casa de América. Diana Markosian

Casa de América. Joel Meyerovitz

Casa de América. ‘La imagen sin límites’. Mario Díaz. Blanco y negro,1988

Casa Árabe. Leila Alaoui

Centro cultural Galileo. ‘Futures’. Rubén Martín de Lucas

Centro cultural Galileo. ‘Offland’. Alessia Rollo. Fata Morgana

Círculo de Bellas Artes. Dona Ferrato

Círculo de Bellas Artes. ‘Vanguardia y propaganda. Libros y revistas rusos del Archivo Lafuente 1913-1941

Círculo de Bellas Artes. ‘Volar’. Alfonso . Dirigible sobre la Gran Vía de Madrid

Fundacion MAPFRE. Berenice Abbott

Fundación Telefónica. William Klein. 11. Gun 1, Broadway and 103rd street, New York,1954

Museo ICO. ‘Paisajes enmarcados. Misiones fotográficas europeas, 1984-2019’. Janne Klerk, Fyns Hoved, 2008

Casa de Velázquez. Clément Verger

MNCARS. Rogelio López Cuenca

Sala Alcalá 31 Darío Villalba

Canal de Isabel II. David Jiménez

Tabacalera. Eduardo Nave



