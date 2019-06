(empty) Monday, June 10, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 10/06/2019 AZAB, 35 viviendas sociales en Badajoz El estudio vizcaíno AZAB —fundado en 2018 por Cristina Acha, Miguel Zaballa, Ane Arce y Iñigo Berasategui— ha resultado ganador del concurso convocado para construir dentro del casco histórico de Badajoz cuatro manzanas de viviendas de protección oficial, con locales y plazas de garaje. Su propuesta ‘La casa por el tejado’ se impuso a las de las otras dos firmas finalistas: Paredes Pedrosa y Daniel Jiménez + Jaime Olivera, que han recibido el segundo y el tercer premio, respectivamente. El jurado, entre cuyos miembros se encontraban Sara de Giles, Blanca Lleó y Beatriz Matos, destaca del proyecto ganador “el valor de la implantación sobre una topografía muy compleja con una adecuada inserción en la trama urbana y el entorno monumental, introduciendo recorridos transversales que garantizan la permeabilidad hacia el espacio público”. Buscando una solución de continuidad con la trama residencial existente, las manzanas compactas, basadas en la repetición del módulo de vivienda en torno a los vacíos de los patios, reproducen el tipo residencial circundante y están coronadas por cubiertas heterogéneas, plegadas y discontinuas que facilitan su integración en el barrio. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.