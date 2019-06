(empty) Thursday, June 27, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 27/06/2019 Krøyers Plads, un proyecto residencial en Copenhague; identidad y modernidad danesa



El laureado proyecto residencial Krøyers Plads (1), producto de la colaboración de los estudios de arquitectura daneses Vilhelm Lauritzen Architects y COBE, se sitúa en el centro de Copenhague, en uno de los márgenes del puerto. La propuesta de paisajismo ha sido ideada por el estudio, también danés, GHB Landscape Architects. La integración en el espacio urbano del conjunto representa un modo de entender la creación de la ciudad y un ejemplo de los principios democráticos que proliferan en la capital danesa, propios de su cultura.



Su silueta protagoniza unos de los skylines con más presencia de la ciudad tras la reciente inauguración del puente para peatones y ciclistas Inderhavnsbro; recorrido obligado desde el famoso canal de Nyhavn, hacia el distrito Christianshavn, donde se sitúa el edificio de la Opera, la conocida ciudad de Christiania y la emblemática Escuela de Arquitectura de la Real Academia de la Bellas Artes.



En la intervención las formas sobrias de los edificios se singularizan por su abstracción y volúmenes limpios, que acentúan el efecto de su geometría prismática. Encarnan una interpretación moderna de la singularidad arquitectónica de los antiguos edificios almacén de Copenhague -característicos por sus grandes cubiertas inclinadas- que establecen un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo, y dan continuidad al paisaje urbano.



Pero otras manifestaciones evocan a la tradición danesa. Los cuerpos que componen el conjunto con sus cubiertas integradas emergen de la plataforma como una formación mineral, expresando cierto carácter orgánico. El proyecto no construido del Kristal Knot (1907) (2) del maestro Jensen Klint, figura clave en el camino a la modernidad danesa, parece estar presente. Para Klint los principios de orden y crecimiento de la naturaleza eran una de sus fuentes de inspiración para regular la arquitectura. La pared de ladrillo, con sus efectos texturales encarnada en el sólido trabajo de obra vista, era la sustancia genética verdadera de la nueva arquitectura danesa. Sus enseñanzas defendían el respeto por el contexto, la artesanía, el material y la importancia de los detalles; y marcaron a la llamada por Sigfried Giedion tercera generación de arquitectos en Dinamarca (3). La tradición se entenderá como el proceso creativo a través del cual los arquitectos interpretarán el conocimiento y las experiencias del pasado para hacer frente a los retos y demandas de su presente.



“Permítannos cultivar, el objeto, la superficie, la materia, de acuerdo con su esencia y los requerimientos de la época, y nunca recurrir a la copia de estilos antiguos, sino a través del cultivo profundo y la adquisición del gusto certero y la respetuosa aproximación al estilo de épocas pasadas, seguir nuestro estilo personal, con el objetivo de crear un entorno acogedor, hermoso y magnífico para la vida y las actividades del hombre moderno”(4).



La definición y ejecución de los detalles constructivos de Krøyers Plads es exquisita. El material cerámico aparece en dos versiones conformando diferentes fachadas, el antiguo ladrillo manual con cazoleta y un revestimiento de nueva creación (5), recordando la coexistencia entre el pasado y la modernidad. El uso extensivo del material cerámico tanto para las fachadas como las cubiertas podría recordar a la Iglesia de Grundtvig (1921- 1940) en Copenhague, obra maestra de Jensen Klint que significó el culmen de su trabajo. Realizada integralmente a base de la repetición como único material del ladrillo manual de la isla de Bornholm, encarnó el resurgimiento de la tradición danesa del ladrillo (6). En ella Klint evita la monotonía introduciendo diversas vibraciones tonales, donde se alude al concepto moderno de repetición de un elemento exclusivamente y se da un extraordinario desarrollo del detalle y el trabajo artesanal.



En Krøyers Plads se reconocen los valores de la tradición danesa. Sin renunciar a la modernidad conserva su propia identidad.



1. MIPIM Award 2015 - Best Residential Development, The Nordic Eco Label 2015, Green Good Design Award 2017



2. El proyecto emergía del terreno como un conjunto de formaciones prismáticas, que evocaban a la geometría de las grandes iglesias danesas y de algunos pueblos españoles e italianos.



3. Véase GIEDION, S., 1966. Jørn Utzon y La Tercera Generación. Madrid: Ministerio de la Vivienda, Secretaría General Técnica. pp. 6-424. A ella pertenecieron los integrantes de la segunda Edad de Oro de la arquitectura moderna danesa; entre ellos Jørn Utzon pero también otros arquitectos menos conocidos como Erik Christian Sørensen, Halldor Gunnløgsson, Jørgen Bo o Vilhelm Wohlert.



4. Jensen Klint hace este manifiesto, que contempla los axiomas de toda su obra artística. JENSEN, T.B. 2009. P.V. Jensen-Klint: The Headstrong Master Builder. The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture Publishers, p.37.



5. El revestimiento clinker “Cover” de la casa cerámica danesa Petersen. https://en.petersen-tegl.dk/



