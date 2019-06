(empty) Saturday, June 29, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 29/06/2019 Oppenheim Architecture, Club de Golf Ayla en Áqaba (Jordania) Photos: Rory Gardine

Inspirada en la forma de las dunas del desierto circundante y en las tiendas de los beduinos, esta construcción sinuosa de hormigón alberga la casa club del campo de golf Ayla. La obra de la firma liderada por Chad Oppenheim se inserta respetuosamente en el entorno, siendo el corazón de Ayla Oasis —un desarrollo de 44 kilómetros cuadrados que contiene viviendas, locales comerciales y un hotel— en Áqaba, una ciudad portuaria jordana que mira al mar Rojo.



Para que el edificio se fusionase en el paisaje desértico se agregó un pigmento de color naranja al hormigón. Las pantallas perforadas de acero cortén filtran la luz a semejanza de las celosías que cierran la Mashrabiya tradicional árabe. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.