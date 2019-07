02/07/2019 Pabellón Urban Espora, de Jesús San Vicente + Zoom En el Festival Paraíso, celebrado en el campus de la Universidad Complutense de Madrid los días 14 y 15 de junio, se levantó este pabellón ganador de un concurso organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Realizado con la colaboración de estudiantes, el diseño de Jesús San Vicente emplea 450 bandejas de polipropileno reciclado de la empresa Urban Espora, que se utilizan para construir cubiertas vegetales planas. El pabellón efímero está basado en la composición de piezas hexagonales atornilladas, que conforman cuatro muros paralelos con formas orgánicas aleatorias, y entre las cuales se insertaron asientos. Practical workshop on traditional construction

