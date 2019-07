16/07/2019 DO de Fontini, artesanía y materiales naturales



Combinando materiales naturales como la porcelana con la madera o el metal en formas puras, la colección cuenta con dos versiones —en superficie y empotrada, disponibles en porcelana de color blanco o negro— e incluye una gama de marcos que también pueden ser de porcelana blanca o negra y de madera en distintos acabados. Do es fácil de instalar y se adapta a cajas universales de los mecanismos eléctricos.



En su sede de Barcelona Fontini cuida todos los detalles, tanto en el desarrollo como en la fabricación de sus productos, consiguiendo que acaben siendo piezas únicas. El diseño depurado, la utilización de materiales nobles, la gestión medio ambiental, su concepción industrial basada en la cultura artesanal y un exigente control de la totalidad del proceso de fabricación, forman parte de sus valores empresariales. Con sede en Barcelona y con más de 60 años de experiencia, Font Group es un grupo familiar especializado en el diseño y la fabricación de mecanismos eléctricos decorativos de alta gama. Cuenta con dos marcas, Font Barcelona y Fontini , que aúnan tradición y calidad. Su colección DO , se inspira en los tradicionales interruptores rotativos Garby al tiempo que actualiza su diseño, consiguiendo un elemento de diseño minimalista y su integración en cualquier espacio.Combinando materiales naturales como la porcelana con la madera o el metal en formas puras, la colección cuenta con dos versiones —en superficie y empotrada, disponibles en porcelana de color blanco o negro— e incluye una gama de marcos que también pueden ser de porcelana blanca o negra y de madera en distintos acabados. Do es fácil de instalar y se adapta a cajas universales de los mecanismos eléctricos.En su sede de Barcelona Fontini cuida todos los detalles, tanto en el desarrollo como en la fabricación de sus productos, consiguiendo que acaben siendo piezas únicas. El diseño depurado, la utilización de materiales nobles, la gestión medio ambiental, su concepción industrial basada en la cultura artesanal y un exigente control de la totalidad del proceso de fabricación, forman parte de sus valores empresariales.



Mas información en fontini.com

Mas información en