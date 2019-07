(empty) Wednesday, July 03, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 03/07/2019 Alfredo Payá Benedito, IES Playa Flamenca en Orihuela (Alicante) Photos: Hisao Suzuki

Este centro educativo de titularidad pública, donde se imparte la enseñanza secundaria, ha resultado ganador del Premio FAD de Arquitectura 2019. Obra de Alfredo Payá Benedito, que lidera la firma alicantina noname 29, el instituto de educación secundaria da respuesta al programa escolar mientras genera un paisaje interno rico que se abstrae de un entorno poco atractivo, próximo a una autopista y a viviendas turísticas. Con un presupuesto total de ejecución material de 7.953.607 euros para una superficie construida de 8.934,36 metros cuadrados, el edificio se desarrolla con claridad en un esquema lineal, con 220 metros de largo, para acoger las aulas colocadas en dos grandes vigas metálicas de celosía que recorren el cerramiento longitudinalmente. El aulario descansa sobre un entramado de apoyos resueltos con pantallas de hormigón que arrancan del suelo y conforman una serie de pequeñas construcciones. Estas se organizan en paquetes programáticos autónomos que se van sucediendo transversalmente a la pieza de arriba. Una secuencia de patrios abiertos y enlazados articulan toda la superficie de la parcela. Premios FAD 2019 La Vanguardia