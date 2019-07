04/07/2019 EM2N, Centro deportivo WIN4 en Winterthur (Suiza)

+ Zoom Photos: Roger Frei Con oficinas en Zúrich, Berlín y Bruselas, el estudio EM2N —dirigido por Mathias Müller y Daniel Niggli— proyecta tres volúmenes independientes que definen el espacio compartido al aire libre de estas nuevas instalaciones deportivas para la ciudad de Winterthur. La construcción está planteada en dos fases. La primera comprende: una pista cubierta para deportes colectivos como balonmano o hockey, con capacidad para 2.000 espectadores, bajo la cual se ubica un garaje subterráneo con 125 plazas de aparcamiento; y un edificio de cinco alturas que alberga diferentes funciones deportivas (centro médico, gimnasio, aulas para las escuelas deportivas) a las que se accede desde una escalera central. En la segunda fase se contempla la construcción de un pabellón de entrenamiento multifuncional. El conjunto está unificado visualmente con el uso en las fachadas de paneles metálicos de color blanco. EM2N, train maintenance building in Zurich (Switzerland)

