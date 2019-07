(empty) Wednesday, July 10, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 10/07/2019 La emergencia climática en Matadero Madrid Fotos de Un jardín cyborg para Matadero

Hasta el 6 de octubre, la Nave 16 de Matadero Madrid acoge la exposición 'Eco-visionarios. Arte para un planeta en emergencia', que aborda la crisis climática desde las prácticas artísticas. La muestra forma parte de un proyecto internacional iniciado en el, Museo de Arte Arquitectura y Tecnología de Lisboa (MAAT), y está comisariada por Pedro Gadanho, director del museo, y la arquitecta Mariana Pestana. Con instalaciones y proyectos audiovisuales de más de 40 artistas entre los que se encuentran los arquitectos Andrés Jaque y Gabriel Ruiz-Larrea, la exposición-manifiesto de denuncia y propuestas aborda los efectos de las transformaciones ecológicas causadas por la acción del hombre en la superficie del planeta. 'Eco-visionarios' es la actividad inaugural del Instituto Mutante de Narrativas Ambientales (IMNA) de Matadero Madrid que impulsa proyectos que contribuyen a crear narrativas ambientales que buscan superar los discursos ecológicos tradicionales. Durante la exposición, el IMNA instalará su sede provisional en la Nave 16 y presentará actividades y proyectos como el 'Jardín Cyborg', dirigido por Elii oficina de arquitectura, creado con el objetivo de mejorar las temperaturas del recinto de Matadero.