10/07/2019 32 finalistas de la XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2019 Argentina: Refuncionalización Ex-Molino Marconetti / Subsecretaría de Obras de Arquitectura de la Ciudad de Santa Fe

© Federico Cairoli

Argentina: Casa BS / Joaquin Alarcia - Federico Ferrer Deheza

© Federico Cairoli

Brasil: Sesc 24 De Maio / Paulo Mendes Da Rocha + Mmbb Arquitetos

© Nelson Kon

Brasil: Capela Ingá-Mirim / Rodrigo Quintella Messina, Francisco Javier Rivas

© Federico Cairoli

Brasil: A Praia e o Tempo (La Playa y El Tiempo) / Pedro Varella

© Elisa Mendes

Brasil: Sede Para Uma Fábrica De Blocos / Anna Juni, Enk Te Winkel E Gustavo Delonero [Vão]

© Rafaela Netto

Chile: Edificio Municipal de Nancagua / Alejandro Beals, Loreto Lyon

© XI BIAU

Colombia: Edificio 8111 / Taller de Arquitectura de Bogotá, Arquitectos Daniel Bonilla y Marcela Albornoz

© Alejandro Arango

Colombia: La Potocine: Sala de Cine autogestionada en Ciudad Bolívar / Arquitectura Expandida

© Ana López Ortego (Arquitectura Expandida)

Ecuador: Casa de las camas en el aire / Al Borde

© JAG Studio

Ecuador: Cabañón DLPM / Juan Carlos Bamba Vicente, Ignacio De Teresa Fernández-Casas, Alejandro Jesús González Cruz

© JAG Studio

Ecuador: Casa Entre Bloques / Natura Futura Arquitectura

© JAG Studio

España: Museo del Clima en Lleida / Toni Gironès Saderra

© Fernando Alda

España: Casa 1413 / Harquitectes (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó)

© Adrià Goula

España: Recorrido de Subida a las cubiertas de la Catedral de Málaga / Juan Manuel Sánchez La Chica, Gabriel Ruiz Cabrero y Adolfo De La Torre Prieto

© Lluís Casals

España: Campo De Fútbol A Gandareira / Abraham Castro Neira Y Carlos Alberto Pita Abad

© Juan Rodríguez

España: Rehabilitación de la Casa Vicens / Martínez Lapeña - Torres Arquitectos; Daw Office, Architecture

© Pol Viladoms

España: Life Reusing Posidonia, 14 VPO Sant Ferran / Formentera, Carles Oliver, Antonio Martín, Xim Moyá, Alfonso Reina

© José Hevia

España: Metro De Granada. Estación Alcázar Genil / Antonio Jiménez Torrecillas

© XI BIAU

México: Centro Cultural Teopanzolco / Isaac Broid + Productora (Carlos Bedoya, Wonne Ickx, Victor Jaime, Abel Perles)

© Onnis Luque

México: Centro Cultural Comunitario Teotitlan del Valle / Productora (Carlos Bedoya, Wonne Ickx, Victor Jaime, Abel Perles)

© Luis Gallardo

México: Vivero Guayacán / Ambrosi Etchegaray

© Sergio López

México: Punta Caliza Hotel Holbox / Arq. Salvador Macías Corona, Arq. Magui Peredo Arenas (Estudio Macías Peredo)

© César Béjar

Paraguay: Clínica Médica / Vivienda / Elgue y Asociados. Arquitectos - Luis Alberto Elgue / Cecilia Román

© Elgue y Arquitectos Asociados

Perú: Escuelas Modulares Plan Selva / Ministerio De Educación

© Equipo Plan Selva

Perú: escuela en la Comunidad Nativa de Jerusalén de Miñaro / Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible

© Eleazar Cuadros

Portugal: Terminal de Cruzeiros de Lisboa / João Luís Carrilho Da Graça

© FG+SG

Portugal: Centro de Convívio de Grândola / Manuel Aires Mateus, Francisco Aires Mateus

© Nelson Garrido

Portugal: Monte West Coast / Pedro Lagrifa Carvalhais De Oliveira

© Fábio Silva

Portugal: Renovação do Colégio da Trindade / Manuel Aires Mateus, Francisco Aires Mateus

© Nelson Garrido

Uruguay: Escuela de Tiempo Completo N300, Colonia Nicolich / Mariana Cecilio Magariños _ Paepu/Anep

© XI BIAU

Venezuela: Iglesia San Juan María Vianney - Media Legua / Elisa Silva, Enlace Arquitectura

© Carlos Ancheta

