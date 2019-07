(empty) Tuesday, July 16, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 16/07/2019 Workstations de MSI



MSI cuenta con portátiles workstation que están equipados con la última versión de las tarjetas gráficas Quadro y procesadores Intel Core, de hasta la 9ª generación, o Intel Xeon. Según las necesidades de los usuarios, los productos disponibles dentro de esta línea son: WT , modelo tope de gama con tarjetas gráficas Nvidia Quadro P5200, P4200 o P3200 y hasta 128GB de memoria; WS , más fino y ligero, con tarjetas gráficas Nvidia Quadro RTX 5000, 4000, 3000 o T2000 y hasta 64GB de memoria, para utilizar programas como Revit, Maya o 3DS Max; WE , de grosor medio, que incorpora tarjetas gráficas Nvidia Quadro RTX 3000 o T2000, para utilizar programas como Rhinoceros, Microstation o Cinema 4D; y WP , con tarjeta gráfica Nvidia Quadro P620 y hasta 64GB de memoria, para utilizar programas como Autocad, Recap 360 o Vectorworks. Con sede en Nuevo Taipéi, Micro-Star International (MSI) es una multinacional taiwanesa de tecnología de la información dedicada al desarrollo y diseño de productos informáticos, que introdujo en 1986 la primera placa base 80286 con capacidad de overclocking del mundo. Además, es una de las marcas más importantes del PC Gaming, creada por y para jugadores.MSI ha dado a conocer sus ordenadores de altas prestaciones o workstations, destinados a profesionales de la arquitectura, el diseño (mecánico básico, automovilístico y de interiores), la simulación geológica, y la computación de alta gama u otras que requieran de modelado 3D y renderizado. Sus workstations destacan principalmente por su hardware. Están equipadas con tarjetas gráficas NVIDIA Quadro que admiten un mayor flujo de trabajo en tareas como el diseño de la realidad virtual, la simulación y la edición de vídeo, soportando procesos complejos de renderización.Las tarjetas Quadro utilizan una versión modificada de la unidad de procesamiento gráfico o GPU, que se encuentra en cualquier tarjeta GeForce de alta gama, y está equipada para ejecutar controladores profesionales y matemáticos de alta precisión. Con certificaciones ISV (Independent Software Vendor), las tarjetas gráficas NVIDIA Quadro son compatibles con aplicaciones específicas de diseño 3D, CAD, etc.MSI cuenta con portátiles workstation que están equipados con la última versión de las tarjetas gráficas Quadro y procesadores Intel Core, de hasta la 9ª generación, o Intel Xeon. Según las necesidades de los usuarios, los productos disponibles dentro de esta línea son:, modelo tope de gama con tarjetas gráficas Nvidia Quadro P5200, P4200 o P3200 y hasta 128GB de memoria;, más fino y ligero, con tarjetas gráficas Nvidia Quadro RTX 5000, 4000, 3000 o T2000 y hasta 64GB de memoria, para utilizar programas como Revit, Maya o 3DS Max;, de grosor medio, que incorpora tarjetas gráficas Nvidia Quadro RTX 3000 o T2000, para utilizar programas como Rhinoceros, Microstation o Cinema 4D; y, con tarjeta gráfica Nvidia Quadro P620 y hasta 64GB de memoria, para utilizar programas como Autocad, Recap 360 o Vectorworks.

Msi