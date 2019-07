(empty) Friday, July 12, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 12/07/2019 Cristina Díaz y Efrén García, catedráticos en la Universität für angewandte Kunst de Viena © Germán Saiz

Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, quienes dirigen el estudio madrileño de arquitectura amid.cero9, sucederán a Kazuyo Sejima (2015-2019) en la dirección del Abteilung Architekturentwurf 1 (Estudio de Diseño Arquitectónico 1). Han sido nombrados Catedráticos Universitarios de Diseño Arquitectónico del Institut für Architektur en la Universität für angewandte Kunst de Viena.



Díaz Moreno y García Grinda imparten clase en la School of Architecture de Princeton Universtity desde 2017 y lo han hecho en el GSD en la Universidad de Harvard (2015-2017). Han tenido por dos años una cátedra en el Instituto de Arte y Arquitectura del IKA, Viena (2013-2014, 2018-2019), y un año en el SAC StädSchule (2016-2017), Frankfürt StädSchule. Durante casi una década fueron Unit Master de Diploma en la Architectural Association de Londres (2009-2018)y han impartido docencia también en la Escuela de Arquitectura AAP, en Cornell University, Nueva York (2008) y en la EAPM, École d'Architecture de Paris –Malaquais, Paris (2003). Anteriormente durante casi una quincena de años impartieron clase en España donde fueron profesores asociados en Diseño de Proyectos en la ETSAM, UPM, Madrid; profesores asociados en la Universidad Europea de Madrid, UEM; profesores en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Alicante y profesores en la ESARQ Universidad Internacional de Catalunya, Barcelona.