16/07/2019 Arte en defensa del Tanque y del proyecto para renovar su entorno © Hisao Suzuki

© Jesús Bilbao

© Jesús Bilbao

© Jesús Bilbao

© Jesús Bilbao

Proyecto de Fernando Menis: Jardín El Tanque

En el marco de la quinta edición del Tank Festival, se inauguró en la explanada exterior del espacio cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife la exposición itinerante ‘El verano de nuestras vidas’. La muestra reunía la obra de treinta artistas para reivindicar la regeneración y la optimización del uso del entorno del antiguo depósito de petróleo tinerfeño, patrimonio histórico industrial.



El tanque de la década de 1950 conserva su ubicación original tras el desmantelamiento de la refinería de CEPSA en 1997. Según el proyecto de Fernando Menis, la transformación del tanque en centro cultural (1997-2009) reutilizó materiales del desmontaje, manteniendo el aspecto original del volumen. Pese a ser declarado Bien de Interés Cultural en 2014 y garantizar con ello su supervivencia, el espacio circundante continúa prácticamente abandonado, sin que se haya puesto en marcha el proyecto aprobado de Fernando Menis, que contempla para esta zona una plaza-jardín con plataneras en referencia en referencia al paisaje anterior a la construcción de la refinería. Por ello, las obras de la exposición ‘El verano de nuestras vidas’ fueron colocadas sobre sillas emulando dichos bananos. Fernando Menis, redevelopment of seafront of Puerto de la Cruz Fernando Menis Arquitectos at Aedes in Berlin

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.