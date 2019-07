(empty) Thursday, July 18, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 18/07/2019 Sexta convocatoria Premios LafargeHolcim 2019



La La sexta convocatoria de los premios LafargeHolcim está abierta hasta el 25 de febrero de 2020. Con una dotación total de 1.783.200 euros, el concurso invita a creadores de todo el mundo a desarrollar proyectos que combinen soluciones de construcciones sostenibles con la excelencia arquitectónica. Con jurados independientes para cada región, los proyectos a evaluar en dos categorías se integran dentro de cinco áreas geográficas: Europa, América del Norte, América Latina, Oriente Medio de África y Asia Pacífico.Para optar al premio de la categoría principal, los proyectos de construcción sostenible con alta probabilidad de realización deben estar en una etapa avanzada de diseño en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería, la planificación urbana, los materiales, la tecnología de construcción y campos relacionados. Además, los proyectos no deben haber iniciado su construcción o fabricación antes del 1 de enero de 2019.La categoría Próxima Generación está dirigida a autores no mayores de 30 años (fecha de nacimiento posterior al 4 de junio de 1988) que propongan conceptos de diseño innovadores, incluidos estudios de diseño y trabajos de investigación. Los estudiantes y jóvenes profesionales también pueden optar a la categoría principal.La inscripción es gratuita y las presentaciones deben ser en inglés. No hay límite en el número de proyectos a inscribir realizados por una persona o equipo.



